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Спецоперация, 18 июля: удар возмездия по ВСУ за атаку на Крымский мост

Спецоперация, 18 июля: удар возмездия по ВСУ за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023

Спецоперация, 18 июля: удар возмездия по ВСУ за атаку на Крымский мост

Вооруженные силы нанесли "групповой удар возмездия" высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились атаки против России с применением... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:44

2023-07-18T21:44

2023-07-18T21:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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сша

оон

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы нанесли "групповой удар возмездия" высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Российское военное ведомство отметило, что удары также были нанесены по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Министерство добавило, что "все спланированные к удару цели поражены", а также "зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах". Минобороны также сообщило о попытке Украины в ночь на 18 июля провести атаку по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников, все они были либо уничтожены российской ПВО, либо подавлены РЭБ. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. Также, по данным МО РФ, российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР. Бессовестная позиция ЕвропыПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Москвы о прекращении функционирования "зерновой сделки" заявил, что это - не вина генсека ООН Антониу Гутерреша, Россия высоко ценит его усилия. Он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки. Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

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Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту 2023-07-18T21:44 true PT0M34S

Кадры пожара на нефтебазе в Николаеве после ударов возмездия ВС РФ Кадры пожара на нефтебазе в Николаеве после ударов возмездия ВС РФ 2023-07-18T21:44 true PT0M49S

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