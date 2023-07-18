https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884911076.html

КБР передала на нужды армии квадрокоптеры и средства связи

КБР передала на нужды армии квадрокоптеры и средства связи - РИА Новости, 18.07.2023

КБР передала на нужды армии квадрокоптеры и средства связи

Власти Кабардино-Балкарии передали на нужды 58-й армии квадрокоптеры и средства спецсвязи на общую сумму около 17 миллионов рублей, сообщил глава региона Казбек РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:17

2023-07-18T17:17

2023-07-18T17:17

надежные люди

нальчик

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии передали на нужды 58-й армии квадрокоптеры и средства спецсвязи на общую сумму около 17 миллионов рублей, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. Во вторник Коков в Нальчике на встрече с представителем командования 58-й армии Южного военного округа Александром Тихоновым обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в вопросах оказания поддержки подразделениям техническими средствами и грузами гуманитарного характера. "Передал для нужд 58-й армии необходимые технические средства последнего поколения. Это, в том числе, пять квадрокоптеров с сопутствующей инфраструктурой и 25 комплектов специализированных средств связи на общую сумму порядка 17 миллионов рублей", - написал Коков по итогам встречи.

https://ria.ru/20230718/ryba-1884906496.html

нальчик

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нальчик