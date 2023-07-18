https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884823646.html

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Российские военные минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов, сообщило... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:01

2023-07-18T12:01

2023-07-18T19:27

специальная военная операция на украине

одесса

чп на крымском мосту

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", — сказали в ведомстве.Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ горючим.Все назначенные цели поражены, на уничтоженных объектах зафиксированы "пожары и детонация", заключили в Минобороны.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета моста в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20230718/krym-1884780760.html

одесса

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, чп на крымском мосту, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)