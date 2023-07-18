https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884791259.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:48

2023-07-18T14:48

2023-07-18T14:54

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 июля 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли удар по объектам на Украине, где готовили теракт на Крымском мосту. Все цели поражены, зафиксированы пожары и детонация. На Купянском направлении российские войска продолжили наступление и продвинулись на полтора километра. На Донецком направлении отражены 12 атак ВСУ, на Краснолиманском — две атаки, на Южнодонецком — три.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 98 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 43 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 5090 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 740 танков и других бронемашин, 5504 орудия полевой артиллерии и 11 735 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика