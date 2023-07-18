https://ria.ru/20230718/soveschanie-1884874260.html
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику - РИА Новости, 18.07.2023
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:10
2023-07-18T15:10
2023-07-18T15:10
россия
экономика
технологии
владимир путин
максим решетников
максут шадаев
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_dd5629aa4f97c207f2ee7622956c9b45.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20230717/ii-1884663862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86cf80bd0522d6a1c3deae71814c444c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин, максим решетников, максут шадаев, сбербанк россии
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Максим Решетников, Максут Шадаев, Сбербанк России
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ