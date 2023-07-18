https://ria.ru/20230718/soveschanie-1884874260.html

Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику

Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику - РИА Новости, 18.07.2023

Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:10

2023-07-18T15:10

2023-07-18T15:10

россия

экономика

технологии

владимир путин

максим решетников

максут шадаев

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20230717/ii-1884663862.html

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россия, экономика, технологии, владимир путин, максим решетников, максут шадаев, сбербанк россии