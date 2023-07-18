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Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику - РИА Новости, 18.07.2023
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15:10 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/soveschanie-1884874260.html
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику - РИА Новости, 18.07.2023
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику
Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:10
2023-07-18T15:10
россия
экономика
технологии
владимир путин
максим решетников
максут шадаев
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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россия, экономика, технологии, владимир путин, максим решетников, максут шадаев, сбербанк россии
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Максим Решетников, Максут Шадаев, Сбербанк России
Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику

Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства о внедрении ИИ в экономику

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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РоссияЭкономикаТехнологииВладимир ПутинМаксим РешетниковМаксут ШадаевСбербанк России
 
 
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