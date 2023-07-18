https://ria.ru/20230718/siriya-1884955761.html

БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 14 раз

БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 14 раз - РИА Новости, 18.07.2023

БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 14 раз

Беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T22:10

2023-07-18T22:10

2023-07-18T22:10

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей "F-16" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции", - сказал Гуринов на брифинге. По его словам, российская сторона в очередной раз подчеркивает, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html

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