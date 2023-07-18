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Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
00:57 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/seryabkina-1884718883.html
Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком
Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком - РИА Новости, 18.07.2023
Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком
Певица Ольга Серябкина ответила в своем Telegram-канале на обвинения в издевательстве над животным, с которым посетила VK Fest в Москве в эти выходные. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:57
2023-07-18T00:57
шоубиз
знаменитости
ольга серябкина
москва
vk fest
музыка
животные
защита животных
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина ответила в своем Telegram-канале на обвинения в издевательстве над животным, с которым посетила VK Fest в Москве в эти выходные. Ранее в Сети появились кадры с Ольгой Серябкиной с VK Fest в Москве. Многих зрителей возмутило, что она вышла на синюю дорожку с животным на поводке, похожим на волка. Многие посчитали, что питомцу было было плохо: он нервничал и не хотел сидеть на одном месте. "Видела большое количество обсуждений по поводу того, что я вчера вышла с волком. Сразу хочу всем сказать, что это собака, очень похожая на волка. За пса не переживайте: рядом с ним были хозяева, и он профессионал", – написала Серябкина. Она подчеркнула, что появилась на синей дорожке фестиваля с животным ради презентации трека "Одиночка". &quot;Существует устойчивая фраза &quot;волк-одиночка&quot;, и поскольку на синюю дорожку я выходила под свою песню &quot;Одиночка&quot;, я хотела, чтобы это было красиво, ярко, и вы это обсуждали&quot;, – заключила исполнительница.В комментариях большинство пользователей поддержали исполнительницу, написав, что хейтеры зря подняли панику, а выход знаменитости получился весьма эффектным.
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Шоубиз, Знаменитости, Ольга Серябкина, Москва, VK Fest, Музыка, Животные, Защита животных, Новости шоу-бизнеса
Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком

Серябкина заявила, то животное, с которым она пришла на VK Fest, было собакой, а не волком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОльга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина ответила в своем Telegram-канале на обвинения в издевательстве над животным, с которым посетила VK Fest в Москве в эти выходные.
Ранее в Сети появились кадры с Ольгой Серябкиной с VK Fest в Москве. Многих зрителей возмутило, что она вышла на синюю дорожку с животным на поводке, похожим на волка.
Многие посчитали, что питомцу было было плохо: он нервничал и не хотел сидеть на одном месте.
«
"Видела большое количество обсуждений по поводу того, что я вчера вышла с волком. Сразу хочу всем сказать, что это собака, очень похожая на волка. За пса не переживайте: рядом с ним были хозяева, и он профессионал", – написала Серябкина.
Она подчеркнула, что появилась на синей дорожке фестиваля с животным ради презентации трека "Одиночка".
«

"Существует устойчивая фраза "волк-одиночка", и поскольку на синюю дорожку я выходила под свою песню "Одиночка", я хотела, чтобы это было красиво, ярко, и вы это обсуждали", – заключила исполнительница.

В комментариях большинство пользователей поддержали исполнительницу, написав, что хейтеры зря подняли панику, а выход знаменитости получился весьма эффектным.
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ШоубизЗнаменитостиОльга СерябкинаМоскваVK FestМузыкаЖивотныеЗащита животныхНовости шоу-бизнеса
 
 
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