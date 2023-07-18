https://ria.ru/20230718/seryabkina-1884718883.html

Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком

Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком - РИА Новости, 18.07.2023

Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над волком

Певица Ольга Серябкина ответила в своем Telegram-канале на обвинения в издевательстве над животным, с которым посетила VK Fest в Москве в эти выходные. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T00:57

2023-07-18T00:57

2023-07-18T00:57

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ольга серябкина

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина ответила в своем Telegram-канале на обвинения в издевательстве над животным, с которым посетила VK Fest в Москве в эти выходные. Ранее в Сети появились кадры с Ольгой Серябкиной с VK Fest в Москве. Многих зрителей возмутило, что она вышла на синюю дорожку с животным на поводке, похожим на волка. Многие посчитали, что питомцу было было плохо: он нервничал и не хотел сидеть на одном месте. "Видела большое количество обсуждений по поводу того, что я вчера вышла с волком. Сразу хочу всем сказать, что это собака, очень похожая на волка. За пса не переживайте: рядом с ним были хозяева, и он профессионал", – написала Серябкина. Она подчеркнула, что появилась на синей дорожке фестиваля с животным ради презентации трека "Одиночка". "Существует устойчивая фраза "волк-одиночка", и поскольку на синюю дорожку я выходила под свою песню "Одиночка", я хотела, чтобы это было красиво, ярко, и вы это обсуждали", – заключила исполнительница.В комментариях большинство пользователей поддержали исполнительницу, написав, что хейтеры зря подняли панику, а выход знаменитости получился весьма эффектным.

https://ria.ru/20230712/slava-1883715829.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, ольга серябкина, москва, vk fest, музыка, животные, защита животных, новости шоу-бизнеса