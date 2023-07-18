https://ria.ru/20230718/selkhoztekhnika-1884905767.html

Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году

Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году - РИА Новости, 18.07.2023

Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году

Власти Кубани направят 130 миллионов рублей на закупку сельхозтехники в 2024 году, обновление транспортного парка реализуется в рамках краевой программы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:55

2023-07-18T16:55

2023-07-18T16:55

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Власти Кубани направят 130 миллионов рублей на закупку сельхозтехники в 2024 году, обновление транспортного парка реализуется в рамках краевой программы субсидирования отечественной техники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по уборочной кампании в регионе. "На качество уборки зерна напрямую влияет наличие современных сельхозмашин. В некоторых районах, где средняя нагрузка на комбайны превышает оптимальные показатели, необходимо увеличивать транспортный парк. Для этого мы запустили краевую программу субсидирования закупки отечественной техники. В 2023 году увеличили ее финансирование в два раза – до 80 миллионов рублей. В следующем – планируем выделить еще 130 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что на полях работают около 7,5 тысячи комбайнов. Ежедневно они убирают около 100 тысяч гектаров. "В тех районах, где недостаточно сельхозмашин, у аграриев есть возможность воспользоваться помощью организаций, оказывающих услуги по уборке", – отметил Коробка. По его словам, минсельхоз края направил списки таких предприятий в каждый район Кубани.

https://ria.ru/20230707/kuban-1882789816.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев