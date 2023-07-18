Рейтинг@Mail.ru
Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
16:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/selkhoztekhnika-1884905767.html
Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году
Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году - РИА Новости, 18.07.2023
Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году
Власти Кубани направят 130 миллионов рублей на закупку сельхозтехники в 2024 году, обновление транспортного парка реализуется в рамках краевой программы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:55
2023-07-18T16:55
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Власти Кубани направят 130 миллионов рублей на закупку сельхозтехники в 2024 году, обновление транспортного парка реализуется в рамках краевой программы субсидирования отечественной техники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по уборочной кампании в регионе. "На качество уборки зерна напрямую влияет наличие современных сельхозмашин. В некоторых районах, где средняя нагрузка на комбайны превышает оптимальные показатели, необходимо увеличивать транспортный парк. Для этого мы запустили краевую программу субсидирования закупки отечественной техники. В 2023 году увеличили ее финансирование в два раза – до 80 миллионов рублей. В следующем – планируем выделить еще 130 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что на полях работают около 7,5 тысячи комбайнов. Ежедневно они убирают около 100 тысяч гектаров. "В тех районах, где недостаточно сельхозмашин, у аграриев есть возможность воспользоваться помощью организаций, оказывающих услуги по уборке", – отметил Коробка. По его словам, минсельхоз края направил списки таких предприятий в каждый район Кубани.
https://ria.ru/20230707/kuban-1882789816.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

Кубань направит 130 млн рублей на обновление сельхозтехники в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Власти Кубани направят 130 миллионов рублей на закупку сельхозтехники в 2024 году, обновление транспортного парка реализуется в рамках краевой программы субсидирования отечественной техники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по уборочной кампании в регионе.
"На качество уборки зерна напрямую влияет наличие современных сельхозмашин. В некоторых районах, где средняя нагрузка на комбайны превышает оптимальные показатели, необходимо увеличивать транспортный парк. Для этого мы запустили краевую программу субсидирования закупки отечественной техники. В 2023 году увеличили ее финансирование в два раза – до 80 миллионов рублей. В следующем – планируем выделить еще 130 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что на полях работают около 7,5 тысячи комбайнов. Ежедневно они убирают около 100 тысяч гектаров.
"В тех районах, где недостаточно сельхозмашин, у аграриев есть возможность воспользоваться помощью организаций, оказывающих услуги по уборке", – отметил Коробка.
По его словам, минсельхоз края направил списки таких предприятий в каждый район Кубани.
Сбор садовой земляники - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
На Кубани собрали почти четыре тысячи тонн клубники, черешни и вишни
7 июля, 13:50
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала