https://ria.ru/20230718/sdelka-1884959315.html
СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России
СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России
Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:01
2023-07-18T23:01
2023-07-18T23:02
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg. "Главная задача для Украины сейчас - это получить поддержку Турции", - сказал агентству глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков. Источники агентства заявили, что это будет огромным риском для Турции, страна не станет подвергать свои корабли опасности, а скорее сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России". "Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться", - говорится в сообщении агентства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
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турция, украина, россия, владимир зеленский, зерновая сделка, оон, в мире
Турция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Зерновая сделка, ООН, В мире
СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России
Bloomberg: Турция не станет поддерживать идеи Украины о зерновой сделке без участия России
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg
.
"Главная задача для Украины сейчас - это получить поддержку Турции", - сказал агентству глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков.
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Источники агентства заявили, что это будет огромным риском для Турции, страна не станет подвергать свои корабли опасности, а скорее сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России".
"Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что Киев
надеется продолжить поставки зерна по Черному морю
без участия России
, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН
и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
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