https://ria.ru/20230718/sdelka-1884959315.html

СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России

СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России

Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:01

2023-07-18T23:01

2023-07-18T23:02

турция

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg. "Главная задача для Украины сейчас - это получить поддержку Турции", - сказал агентству глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков. Источники агентства заявили, что это будет огромным риском для Турции, страна не станет подвергать свои корабли опасности, а скорее сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России". "Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться", - говорится в сообщении агентства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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турция, украина, россия, владимир зеленский, зерновая сделка, оон, в мире