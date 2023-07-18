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СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
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17:53 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884919349.html
СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке
СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке
Евросоюз надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке и работает с ООН и Турцией над поиском возможного решения, передает газета Financial Times со... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:53
2023-07-18T17:53
экономика
россия
оон
евросоюз
турция
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке и работает с ООН и Турцией над поиском возможного решения, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки. "Мы просим Россию пересмотреть свое решение в качестве нашей первой линии ответа. Турция и ООН пользуются нашей полной поддержкой, но они должны пересмотреть... и выработать условия, на которых Россия вернется к этой сделке", - рассказал газете неназванный высокопоставленный чиновник. Как отмечает Financial Times со ссылкой на чиновника, Брюссель одновременно работает над расширением инициативы, которая позволила экспортировать "большое количество украинского зерна" по суше в страны-члены ЕС. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/zerno-1884844766.html
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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экономика, россия, оон, евросоюз, турция, зерновая сделка
Экономика, Россия, ООН, Евросоюз, Турция, Зерновая сделка
СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке

Financial Times: ЕС призывает повлиять на Россию для возвращения к зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке и работает с ООН и Турцией над поиском возможного решения, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.
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"Мы просим Россию пересмотреть свое решение в качестве нашей первой линии ответа. Турция и ООН пользуются нашей полной поддержкой, но они должны пересмотреть... и выработать условия, на которых Россия вернется к этой сделке", - рассказал газете неназванный высокопоставленный чиновник.
Как отмечает Financial Times со ссылкой на чиновника, Брюссель одновременно работает над расширением инициативы, которая позволила экспортировать "большое количество украинского зерна" по суше в страны-члены ЕС.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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