https://ria.ru/20230718/sdelka-1884919349.html

СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке

СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке

Евросоюз надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке и работает с ООН и Турцией над поиском возможного решения, передает газета Financial Times со... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:53

2023-07-18T17:53

2023-07-18T17:53

экономика

россия

оон

евросоюз

турция

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке и работает с ООН и Турцией над поиском возможного решения, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки. "Мы просим Россию пересмотреть свое решение в качестве нашей первой линии ответа. Турция и ООН пользуются нашей полной поддержкой, но они должны пересмотреть... и выработать условия, на которых Россия вернется к этой сделке", - рассказал газете неназванный высокопоставленный чиновник. Как отмечает Financial Times со ссылкой на чиновника, Брюссель одновременно работает над расширением инициативы, которая позволила экспортировать "большое количество украинского зерна" по суше в страны-члены ЕС. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/zerno-1884844766.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, оон, евросоюз, турция, зерновая сделка