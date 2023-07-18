https://ria.ru/20230718/sdelka-1884839937.html

В Кремле прокомментировали перспективы зерновой сделки без России

В Кремле прокомментировали перспективы зерновой сделки без России - РИА Новости, 18.07.2023

В Кремле прокомментировали перспективы зерновой сделки без России

Есть риски безопасности зерновой сделки без России, это должно учитываться, в Кремле не знают, какие страны готовы на себя эти риски брать, заявил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:51

2023-07-18T12:51

2023-07-18T12:51

россия

турция

дмитрий песков

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экономика

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Есть риски безопасности зерновой сделки без России, это должно учитываться, в Кремле не знают, какие страны готовы на себя эти риски брать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции."Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идёт всё-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий там возникают определённые риски. Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", - сказал Песков журналистам.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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россия, турция, дмитрий песков, украина, экономика, в мире