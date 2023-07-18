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Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 18.07.2023
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12:06 18.07.2023 (обновлено: 12:11 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884825592.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 18.07.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:06
2023-07-18T12:11
турция
россия
хакан фидан
сергей лавров
зерновая сделка
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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (18 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну",- сообщил турецкий МИД.
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турция, россия, хакан фидан, сергей лавров, зерновая сделка
Турция, Россия, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Зерновая сделка
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

МИД Турции сообщил, что глава ведомства Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
"Сегодня (18 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну",- сообщил турецкий МИД.
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Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ТурцияРоссияХакан ФиданСергей ЛавровЗерновая сделка
 
 
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