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Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 18.07.2023

Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:11

турция

россия

хакан фидан

сергей лавров

зерновая сделка

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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (18 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну",- сообщил турецкий МИД.

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турция, россия, хакан фидан, сергей лавров, зерновая сделка