https://ria.ru/20230718/sdelka-1884824133.html

Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке

Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023

Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН попросил страны-члены ООН призвать РФ возобновить участие в зерновой сделке, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:02

2023-07-18T12:02

2023-07-18T12:02

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН попросил страны-члены ООН призвать РФ возобновить участие в зерновой сделке, сообщили в украинском МИД. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. "Призываю все государства-члены ООН твердо требовать от России возобновления участия в соглашении", - сказал Кулеба на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит сайт МИД Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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