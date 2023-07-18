Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке
Глава МИД Украины Кулеба попросил страны ООН призвать Россию вернуться в зерновую сделку
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН попросил страны-члены ООН призвать РФ возобновить участие в зерновой сделке, сообщили в украинском МИД.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
"Призываю все государства-члены ООН твердо требовать от России возобновления участия в соглашении", - сказал Кулеба на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит сайт МИД Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.