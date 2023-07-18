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Источник: Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 18.07.2023
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10:04 18.07.2023 (обновлено: 10:13 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884789752.html
Источник: Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку
Источник: Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку
Анкара получила обращение Киева по поводу возобновления зерновой сделки без участия России, координирует вопрос с ООН, решений на этот счет не принято, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:04
2023-07-18T10:13
турция
украина
в мире
россия
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Анкара получила обращение Киева по поводу возобновления зерновой сделки без участия России, координирует вопрос с ООН, решений на этот счет не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы.Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России. Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров."Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято. Вчера господин президент (Турции Тайип Эрдоган) анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой (Владимиром Путиным), поэтому все решения на этот счет будут приниматься президентом в соответствии с обсуждениями", - сообщил собеседник агентства.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
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турция, украина, в мире, россия
Турция, Украина, В мире, Россия
Источник: Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку

Турция получила обращение Украины с предложением возобновить зерновую сделку без России

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Анкара получила обращение Киева по поводу возобновления зерновой сделки без участия России, координирует вопрос с ООН, решений на этот счет не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы.
Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России. Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
"Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято. Вчера господин президент (Турции Тайип Эрдоган) анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой (Владимиром Путиным), поэтому все решения на этот счет будут приниматься президентом в соответствии с обсуждениями", - сообщил собеседник агентства.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
 
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