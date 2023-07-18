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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 18.07.2023
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год.
2023-07-18T09:33
2023-07-18T09:33
2023-07-18T09:33
видео
экономика
россия
зерновая сделка
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Причина — невыполнение обязательств, касающихся России, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-18T09:33
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, экономика, россия, зерновая сделка, видео
Видео, Экономика, Россия, Зерновая сделка
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год.
2023-07-18T09:33
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PT2M13S
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год.