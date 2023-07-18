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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран

Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 18.07.2023

Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран

17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год.

2023-07-18T09:33

2023-07-18T09:33

2023-07-18T09:33

видео

экономика

россия

зерновая сделка

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Причина — невыполнение обязательств, касающихся России, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T09:33 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, экономика, россия, зерновая сделка, видео