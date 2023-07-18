https://ria.ru/20230718/sdelka-1884777304.html

Эксперт заявил о новом этапе в украинском кризисе

Эксперт заявил о новом этапе в украинском кризисе - РИА Новости, 18.07.2023

Эксперт заявил о новом этапе в украинском кризисе

Выход России из зерновой сделки свидетельствует о том, что Москва не намерена более искать компромиссы в отношениях с Украиной, а готова решать вопросы на поле... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T07:51

2023-07-18T07:51

2023-07-18T07:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

андрей суздальцев

высшая школа экономики (вшэ)

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Выход России из зерновой сделки свидетельствует о том, что Москва не намерена более искать компромиссы в отношениях с Украиной, а готова решать вопросы на поле боя, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Договоренности по зерновой сделке прекратили действие, она остановлена, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы. Мы ведь не ведем войну, а - спецоперацию, стараемся решать наши проблемы с наименьшими потерями", - сказал Суздальцев. Поэтому, по его мнению, "жесткое решение Москвы относительно того, что мы выходим из этой зерновой сделки, она замораживается, говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса". "Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. По-моему, мы приняли решение, что все наши проблемы, которые есть, ограничения - они будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя", - заключил собеседник агентства. Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/zerno-1884765084.html

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