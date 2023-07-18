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США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2023
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02:11 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766992.html
США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол
США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2023
США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол
США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил журналистам российский посол в РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:11
2023-07-18T02:11
россия
украина
сша
анатолий антонов
джон кирби
в мире
зерновая сделка
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов", - говорится в сообщении дипломата. Антонов добавил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а "преимущественно сытым государствам". Посол РФ подчеркнул, что решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке "абсолютно адекватно сложившимся реалиям". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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россия, украина, сша, анатолий антонов, джон кирби, в мире, зерновая сделка
Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Джон Кирби, В мире, Зерновая сделка
США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол

Антонов: США превратили зерновую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов", - говорится в сообщении дипломата.
Антонов добавил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а "преимущественно сытым государствам".
Посол РФ подчеркнул, что решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке "абсолютно адекватно сложившимся реалиям".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией
02:03
 
РоссияУкраинаСШААнатолий АнтоновДжон КирбиВ миреЗерновая сделка
 
 
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