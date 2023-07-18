https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766992.html

США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол

США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2023

США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол

США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил журналистам российский посол в РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:11

2023-07-18T02:11

2023-07-18T02:11

россия

украина

сша

анатолий антонов

джон кирби

в мире

зерновая сделка

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов", - говорится в сообщении дипломата. Антонов добавил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а "преимущественно сытым государствам". Посол РФ подчеркнул, что решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке "абсолютно адекватно сложившимся реалиям". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766533.html

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россия, украина, сша, анатолий антонов, джон кирби, в мире, зерновая сделка