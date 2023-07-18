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Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2023
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21:34 18.07.2023 (обновлено: 21:35 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884952351.html
Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии
Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии
Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 20 июля не будут принимать решений по новым санкциям против Белоруссии, но работа над новыми ограничениями из-за... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:34
2023-07-18T21:35
в мире
белоруссия
брюссель
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 20 июля не будут принимать решений по новым санкциям против Белоруссии, но работа над новыми ограничениями из-за ситуации в самой Белоруссии и из-за конфликта на Украине идет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "В ходе предстоящего заседания глав МИД не предполагается согласование новых санкции против Белоруссии. Мы уже приняли шесть пакетов по разным направлениям. Последний был принят год назад в июне. Сейчас мы обсуждаем два отдельных вопроса. Во-первых, речь идет о санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека… Параллельно ЕС обсуждает приведение санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России", - сказал он. По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Источник добавил, что Белоруссия якобы "все больше втягивается в украинский конфликт". "Мы считаем политически важным сблизить эти два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)", - заключил он. Во вторник санкции против Белоруссии обсуждались на внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, это следует из повестки заседания. Польское информагентство PAP сообщало, что пакет мер был согласован пока неформально. ЕС планирует ввести экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения. По данным европейских источников, принятие нового пакета против Белоруссии ожидается на следующей неделе.
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в мире, белоруссия, брюссель, украина, евросоюз
В мире, Белоруссия, Брюссель, Украина, Евросоюз
Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии

Главы МИД ЕС на встрече 20 июля не примут решений по санкциям против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц ЕС
Флаги стран-участниц ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 20 июля не будут принимать решений по новым санкциям против Белоруссии, но работа над новыми ограничениями из-за ситуации в самой Белоруссии и из-за конфликта на Украине идет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"В ходе предстоящего заседания глав МИД не предполагается согласование новых санкции против Белоруссии. Мы уже приняли шесть пакетов по разным направлениям. Последний был принят год назад в июне. Сейчас мы обсуждаем два отдельных вопроса. Во-первых, речь идет о санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека… Параллельно ЕС обсуждает приведение санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России", - сказал он.
По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам в Брюсселе.
Источник добавил, что Белоруссия якобы "все больше втягивается в украинский конфликт". "Мы считаем политически важным сблизить эти два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)", - заключил он.
Во вторник санкции против Белоруссии обсуждались на внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, это следует из повестки заседания. Польское информагентство PAP сообщало, что пакет мер был согласован пока неформально. ЕС планирует ввести экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения. По данным европейских источников, принятие нового пакета против Белоруссии ожидается на следующей неделе.
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