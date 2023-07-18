https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884952351.html

Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии

Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: главы МИД ЕС пока не примут решений по санкциям против Белоруссии

Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 20 июля не будут принимать решений по новым санкциям против Белоруссии, но работа над новыми ограничениями из-за... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:34

2023-07-18T21:34

2023-07-18T21:35

в мире

белоруссия

брюссель

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882651695_0:89:3146:1859_1920x0_80_0_0_7361203ec1156b7504861c821ffdcbce.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 20 июля не будут принимать решений по новым санкциям против Белоруссии, но работа над новыми ограничениями из-за ситуации в самой Белоруссии и из-за конфликта на Украине идет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "В ходе предстоящего заседания глав МИД не предполагается согласование новых санкции против Белоруссии. Мы уже приняли шесть пакетов по разным направлениям. Последний был принят год назад в июне. Сейчас мы обсуждаем два отдельных вопроса. Во-первых, речь идет о санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека… Параллельно ЕС обсуждает приведение санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России", - сказал он. По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Источник добавил, что Белоруссия якобы "все больше втягивается в украинский конфликт". "Мы считаем политически важным сблизить эти два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)", - заключил он. Во вторник санкции против Белоруссии обсуждались на внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, это следует из повестки заседания. Польское информагентство PAP сообщало, что пакет мер был согласован пока неформально. ЕС планирует ввести экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения. По данным европейских источников, принятие нового пакета против Белоруссии ожидается на следующей неделе.

https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html

белоруссия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, брюссель, украина, евросоюз