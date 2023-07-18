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ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере
ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере - РИА Новости, 18.07.2023
ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере
Страны ЕС пока неформально согласовали новые санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:08
2023-07-18T20:08
2023-07-18T20:23
белоруссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны ЕС пока неформально согласовали новые санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.Под новые санкции ЕС может попасть оборудование для боевых действий и авиационные запчасти. Попавшие под санкции товары могут быть "зеркальным отражением" санкций в отношении России."Страны ЕС неформально согласовали пакет военных санкций в отношении Белоруссии во вторник", - говорится в материале издания.Дипломаты заявляют, что новые европейские санкции могут стать частью более широких глобальных усилий против Белоруссии.
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белоруссия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Евросоюз, В мире
ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере
Politico: ЕС пока неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере