https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884942915.html

ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере

ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере - РИА Новости, 18.07.2023

ЕС неформально согласовал новые санкции против Белоруссии в военной сфере

Страны ЕС пока неформально согласовали новые санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:08

2023-07-18T20:08

2023-07-18T20:23

белоруссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны ЕС пока неформально согласовали новые санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.Под новые санкции ЕС может попасть оборудование для боевых действий и авиационные запчасти. Попавшие под санкции товары могут быть "зеркальным отражением" санкций в отношении России."Страны ЕС неформально согласовали пакет военных санкций в отношении Белоруссии во вторник", - говорится в материале издания.Дипломаты заявляют, что новые европейские санкции могут стать частью более широких глобальных усилий против Белоруссии.

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белоруссия, евросоюз, в мире