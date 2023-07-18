https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884927185.html

МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании

МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании - РИА Новости, 18.07.2023

МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании

Новые санкции санкции Британии не повлияют на политику России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:27

2023-07-18T18:27

2023-07-18T18:43

россия

великобритания

москва

лондон

мария захарова

дарья морозова

сергей кравцов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции санкции Британии не повлияют на политику России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, Лондон, "демонстрируя фальшивую "заботу о детях", с "беспримерным цинизмом" продолжает поставлять смертоносные системы вооружений Киеву."Очевидно также и то, что никакие санкционные судороги не помогут Британии повлиять на суверенный курс России. Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме", - добавила Захарова.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html

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россия, великобритания, москва, лондон, мария захарова, дарья морозова, сергей кравцов