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МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании - РИА Новости, 18.07.2023
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18:27 18.07.2023 (обновлено: 18:43 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884927185.html
МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании
МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании - РИА Новости, 18.07.2023
МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании
Новые санкции санкции Британии не повлияют на политику России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:27
2023-07-18T18:43
россия
великобритания
москва
лондон
мария захарова
дарья морозова
сергей кравцов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции санкции Британии не повлияют на политику России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, Лондон, "демонстрируя фальшивую "заботу о детях", с "беспримерным цинизмом" продолжает поставлять смертоносные системы вооружений Киеву."Очевидно также и то, что никакие санкционные судороги не помогут Британии повлиять на суверенный курс России. Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме", - добавила Захарова.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.
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россия, великобритания, москва, лондон, мария захарова, дарья морозова, сергей кравцов
Россия, Великобритания, Москва, Лондон, Мария Захарова, Дарья Морозова, Сергей Кравцов
МИД отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании

Захарова назвала новые британские санкции против России неприкрытым лицемерием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции санкции Британии не повлияют на политику России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - говорится в заявлении Захаровой.
По ее словам, Лондон, "демонстрируя фальшивую "заботу о детях", с "беспримерным цинизмом" продолжает поставлять смертоносные системы вооружений Киеву.
"Очевидно также и то, что никакие санкционные судороги не помогут Британии повлиять на суверенный курс России. Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме", - добавила Захарова.
Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях
17 июля, 15:22
 
РоссияВеликобританияМоскваЛондонМария ЗахароваДарья МорозоваСергей Кравцов
 
 
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