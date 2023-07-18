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СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023
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14:38 18.07.2023 (обновлено: 14:39 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884867003.html
СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля
СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля
Послы при Европейском союзе стран-членов ЕС в среду могут принять решение о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:38
2023-07-18T14:39
евросоюз
еврокомиссия
украина
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Послы при Европейском союзе стран-членов ЕС в среду могут принять решение о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в органах ЕС. "В среду на заседании послов стран-членов при ЕС, вероятно, будет принято решение о расширении санкций против России путем внесения в санкционные списки новых лиц и субъектов", - говорится в сообщении. "Санкционный список, вероятно, будет расширен на более чем десять записей. Речь идет о лицах и организациях, ответственных за дезинформационные действия", - уточняет агентство со ссылкой на источник. Предыдущий, 10-й по счету, пакет санкций против России Евросоюз ввел 25 февраля. В нем также были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили 10-й пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находились 1473 физлица и 207 организаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html
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евросоюз, еврокомиссия, украина, россия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Россия, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля

РАР: послы стран ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Послы при Европейском союзе стран-членов ЕС в среду могут принять решение о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в органах ЕС.
"В среду на заседании послов стран-членов при ЕС, вероятно, будет принято решение о расширении санкций против России путем внесения в санкционные списки новых лиц и субъектов", - говорится в сообщении.
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17 июля, 15:22
"Санкционный список, вероятно, будет расширен на более чем десять записей. Речь идет о лицах и организациях, ответственных за дезинформационные действия", - уточняет агентство со ссылкой на источник.
Предыдущий, 10-й по счету, пакет санкций против России Евросоюз ввел 25 февраля. В нем также были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили 10-й пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находились 1473 физлица и 207 организаций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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