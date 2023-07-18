https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884867003.html

СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля

СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля

Послы при Европейском союзе стран-членов ЕС в среду могут принять решение о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:38

2023-07-18T14:38

2023-07-18T14:39

евросоюз

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украина

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Послы при Европейском союзе стран-членов ЕС в среду могут принять решение о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в органах ЕС. "В среду на заседании послов стран-членов при ЕС, вероятно, будет принято решение о расширении санкций против России путем внесения в санкционные списки новых лиц и субъектов", - говорится в сообщении. "Санкционный список, вероятно, будет расширен на более чем десять записей. Речь идет о лицах и организациях, ответственных за дезинформационные действия", - уточняет агентство со ссылкой на источник. Предыдущий, 10-й по счету, пакет санкций против России Евросоюз ввел 25 февраля. В нем также были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили 10-й пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находились 1473 физлица и 207 организаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html

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евросоюз, еврокомиссия, украина, россия, санкции в отношении россии, в мире