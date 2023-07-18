https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884770163.html

Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ

Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023

Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T04:27

2023-07-18T04:27

2023-07-18T08:49

экономика

авто

япония

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

санкции

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ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО, говорится в статье издания Yomiuri."В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше шести миллионов иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу. — Прим. ред.). Теперь под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары", — пишет издание.Подчеркивается, что запрет коснется и подержанных машин.Кабмин Японии, как ожидается, одобрит новые поправки к нормативам экспортного контроля в этом месяце, а вступить в силу они смогут уже в августе.Издание отмечает, что соответствующее решение идет в одном русле с ограничениями, принятыми США и ЕС. В частности, в мае Вашингтон объявил о запрете на экспорт любых пассажирских автомобилей. Евросоюз же в июне заявил о расширении запрета на поставки пассажирских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Согласно данным министерства финансов Японии, на подержанные автомобили по итогам 2022 года пришлась почти четверть от общего объема экспорта. Согласно данным ФТС России, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных автомобилей, а около 80 процентов из них приходится как раз на транспортные средства из Японии.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879974316.html

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, япония, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции