Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ
Yomiuri: Япония хочет запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО, говорится в статье издания Yomiuri.
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"В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше шести миллионов иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу. — Прим. ред.). Теперь под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары", — пишет издание.
Подчеркивается, что запрет коснется и подержанных машин.
Кабмин Японии, как ожидается, одобрит новые поправки к нормативам экспортного контроля в этом месяце, а вступить в силу они смогут уже в августе.
Издание отмечает, что соответствующее решение идет в одном русле с ограничениями, принятыми США и ЕС. В частности, в мае Вашингтон объявил о запрете на экспорт любых пассажирских автомобилей. Евросоюз же в июне заявил о расширении запрета на поставки пассажирских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.
Согласно данным министерства финансов Японии, на подержанные автомобили по итогам 2022 года пришлась почти четверть от общего объема экспорта. Согласно данным ФТС России, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных автомобилей, а около 80 процентов из них приходится как раз на транспортные средства из Японии.