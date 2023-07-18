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Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
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04:27 18.07.2023 (обновлено: 08:49 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884770163.html
Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ
Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ
Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T04:27
2023-07-18T08:49
экономика
авто
япония
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
санкции
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ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО, говорится в статье издания Yomiuri."В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше шести миллионов иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу. — Прим. ред.). Теперь под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары", — пишет издание.Подчеркивается, что запрет коснется и подержанных машин.Кабмин Японии, как ожидается, одобрит новые поправки к нормативам экспортного контроля в этом месяце, а вступить в силу они смогут уже в августе.Издание отмечает, что соответствующее решение идет в одном русле с ограничениями, принятыми США и ЕС. В частности, в мае Вашингтон объявил о запрете на экспорт любых пассажирских автомобилей. Евросоюз же в июне заявил о расширении запрета на поставки пассажирских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Согласно данным министерства финансов Японии, на подержанные автомобили по итогам 2022 года пришлась почти четверть от общего объема экспорта. Согласно данным ФТС России, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных автомобилей, а около 80 процентов из них приходится как раз на транспортные средства из Японии.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879974316.html
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экономика, авто, япония, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции
Экономика, Авто, Япония, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Санкции
Япония хочет расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию, пишут СМИ

Yomiuri: Япония хочет запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в качестве новых мер против Москвы в связи с СВО, говорится в статье издания Yomiuri.
«
"В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше шести миллионов иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу. — Прим. ред.). Теперь под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары", — пишет издание.
Подчеркивается, что запрет коснется и подержанных машин.
Кабмин Японии, как ожидается, одобрит новые поправки к нормативам экспортного контроля в этом месяце, а вступить в силу они смогут уже в августе.
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Издание отмечает, что соответствующее решение идет в одном русле с ограничениями, принятыми США и ЕС. В частности, в мае Вашингтон объявил о запрете на экспорт любых пассажирских автомобилей. Евросоюз же в июне заявил о расширении запрета на поставки пассажирских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.
Согласно данным министерства финансов Японии, на подержанные автомобили по итогам 2022 года пришлась почти четверть от общего объема экспорта. Согласно данным ФТС России, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных автомобилей, а около 80 процентов из них приходится как раз на транспортные средства из Японии.
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ЭкономикаАвтоЯпонияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Санкции
 
 
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