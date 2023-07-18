https://ria.ru/20230718/samolety-1884888955.html

В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды

В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды

Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:02

2023-07-18T16:02

2023-07-18T17:22

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 15.40 мск, в аэропорту "Внуково" три рейса задержано, 10 отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано семь рейсов, четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм