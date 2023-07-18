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В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды
В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды - РИА Новости, 18.07.2023
В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды
Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:02
2023-07-18T16:02
2023-07-18T17:22
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 15.40 мск, в аэропорту "Внуково" три рейса задержано, 10 отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано семь рейсов, четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.
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РИА Новости
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Ливень в Москве
Ливень в Москве
2023-07-18T16:02
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Новости - Туризм
В Москве почти 30 авиарейсов задержали или отменили из-за непогоды
В московских аэропортах из-за непогоды отменили или задержали 27 авиарейсов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание
".
По информации на 15.40 мск, в аэропорту "Внуково" три рейса задержано, 10 отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано семь рейсов, четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано.
Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.
В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков