https://ria.ru/20230718/samolet-1884891370.html

Польская прокуратура предложила три версии авиакатастрофы под Варшавой

Польская прокуратура предложила три версии авиакатастрофы под Варшавой - РИА Новости, 18.07.2023

Польская прокуратура предложила три версии авиакатастрофы под Варшавой

Польская прокуратура рассматривает три версии авиакатастрофы, произошедшей в понедельник под Варшавой, сообщила журналистам районный прокурор Пултуска Иоланта... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:13

2023-07-18T16:13

2023-07-18T16:13

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мазовецкое воеводство

варшава

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польская прокуратура рассматривает три версии авиакатастрофы, произошедшей в понедельник под Варшавой, сообщила журналистам районный прокурор Пултуска Иоланта Щвидницкая. В понедельник вечером на аэродроме в селе Хрцинно около Нового Двора Мазовецкого в Мазовецком воеводстве при посадке в плохих метеоусловиях разбился самолет Cessna. Он упал на ангар, в котором от непогоды укрылись 10 человек. По данным спасателей, в результате произошедшего погибли пять человек, восемь, в том числе ребенок, получили ранения. "Следствие приняло три версии. Первая – это ошибка пилота, то есть человеческий фактор. Вторая – это возможная поломка техники, то есть самолета. И третья – неблагоприятные атмосферные условия, в частности сила и направление ветра", - сказала Щвидницкая. Разбившийся самолет Cessna 208 B Grand Caravan, который имел регистрационный номер SP-WAW, использовался в основном для выброски парашютистов. В момент катастрофы он совершал учебный полет. На борту находились инструктор и два курсанта. Инструктор погиб на месте.

https://ria.ru/20230623/polsha-1880040668.html

мазовецкое воеводство

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в мире, мазовецкое воеводство, варшава