https://ria.ru/20230718/sammit-1884960566.html

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО - РИА Новости, 18.07.2023

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном итоги прошедшего... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:11

2023-07-18T23:11

2023-07-18T23:13

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, а также дальнейшие шаги Киева в рамках достигнутой декларации стран G7 по поддержке Украины. "Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Стороны подвели итоги саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе. (Глава офиса Зеленского - ред.) высоко оценил согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Украины, которая предусматривает обязательства по безопасности. Документ поддержали государства Большой семерки и девять других стран", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса Владимира Зеленского. Из сообщения следует, что Ермак и Салливан обменялись мнениями о начале переговоров по заключению в рамках этой декларации "двусторонних меморандумов о взаимопонимании" относительно обязательств Украины. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.

https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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