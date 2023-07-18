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Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 18.07.2023 (обновлено: 23:13 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sammit-1884960566.html
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО - РИА Новости, 18.07.2023
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном итоги прошедшего... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:11
2023-07-18T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
россия
владимир зеленский
андрей ермак
джейк салливан
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, а также дальнейшие шаги Киева в рамках достигнутой декларации стран G7 по поддержке Украины. "Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Стороны подвели итоги саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе. (Глава офиса Зеленского - ред.) высоко оценил согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Украины, которая предусматривает обязательства по безопасности. Документ поддержали государства Большой семерки и девять других стран", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса Владимира Зеленского. Из сообщения следует, что Ермак и Салливан обменялись мнениями о начале переговоров по заключению в рамках этой декларации "двусторонних меморандумов о взаимопонимании" относительно обязательств Украины. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
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в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, андрей ермак, джейк салливан, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джейк Салливан, НАТО, G7
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена итоги саммита НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что обсудил с Салливаном итоги саммита НАТО

© AP Photo / Paul EllisСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Саммит НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, а также дальнейшие шаги Киева в рамках достигнутой декларации стран G7 по поддержке Украины.
"Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Стороны подвели итоги саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе. (Глава офиса Зеленского - ред.) высоко оценил согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Украины, которая предусматривает обязательства по безопасности. Документ поддержали государства Большой семерки и девять других стран", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса Владимира Зеленского.
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Из сообщения следует, что Ермак и Салливан обменялись мнениями о начале переговоров по заключению в рамках этой декларации "двусторонних меморандумов о взаимопонимании" относительно обязательств Украины.
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДжейк СалливанНАТОG7
 
 
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