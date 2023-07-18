"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Франции к России из-за зерновой сделки
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали позицию Франции по выходу России из зерновой сделки.
В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под угрозу голода".
В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под угрозу голода".
"Как обычно, европоцентристский взгляд на мир чрезвычайно лицемерен. Именно поэтому такие, как Макрон (президент Пятой республики – Прим. Ред.), притворяются что не понимают, как из-за политики Запада голодают бедные страны", — написал один из комментаторов.
"Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — поддержал другой.
"Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — отметил третий.
"Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", — поделился мнением еще один пользователь.
"Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.
"Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — поддержал другой.
"Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — отметил третий.
"Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", — поделился мнением еще один пользователь.
"Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.