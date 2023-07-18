https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html

"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети

"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 18.07.2023

"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети

В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:50

2023-07-18T08:50

2023-07-18T08:50

россия

франция

париж

владимир путин

в мире

зерновая сделка

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали позицию Франции по выходу России из зерновой сделки. В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под угрозу голода". "Как обычно, европоцентристский взгляд на мир чрезвычайно лицемерен. Именно поэтому такие, как Макрон (президент Пятой республики – Прим. Ред.), притворяются что не понимают, как из-за политики Запада голодают бедные страны", — написал один из комментаторов. "Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — поддержал другой. "Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — отметил третий. "Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", — поделился мнением еще один пользователь. "Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884720276.html

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россия, франция, париж, владимир путин, в мире, зерновая сделка