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"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 18.07.2023
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08:50 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html
"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети
"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 18.07.2023
"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети
В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:50
2023-07-18T08:50
россия
франция
париж
владимир путин
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали позицию Франции по выходу России из зерновой сделки. В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под угрозу голода". "Как обычно, европоцентристский взгляд на мир чрезвычайно лицемерен. Именно поэтому такие, как Макрон (президент Пятой республики – Прим. Ред.), притворяются что не понимают, как из-за политики Запада голодают бедные страны", — написал один из комментаторов. "Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — поддержал другой. "Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — отметил третий. "Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", — поделился мнением еще один пользователь. "Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.
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россия, франция, париж, владимир путин, в мире, зерновая сделка
Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, В мире, Зерновая сделка
"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Франции к России из-за зерновой сделки

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали позицию Франции по выходу России из зерновой сделки.

В частности, в Париже призвали Москву "прекратить шантажировать мир продовольствием" и заявили, что это решение "нанесет ущерб бедным странам и поставит их под угрозу голода".
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"Как обычно, европоцентристский взгляд на мир чрезвычайно лицемерен. Именно поэтому такие, как Макрон (президент Пятой республики – Прим. Ред.), притворяются что не понимают, как из-за политики Запада голодают бедные страны", — написал один из комментаторов.

"Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — поддержал другой.

"Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — отметил третий.

"Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", — поделился мнением еще один пользователь.

"Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.
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РоссияФранцияПарижВладимир ПутинВ миреЗерновая сделка
 
 
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