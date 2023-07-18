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В Риме туристы и местные жители пытаются спастись от жары - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
17:15 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/rim-1884888420.html
В Риме туристы и местные жители пытаются спастись от жары
В Риме туристы и местные жители пытаются спастись от жары - РИА Новости, 18.07.2023
В Риме туристы и местные жители пытаются спастись от жары
Жара в Риме, которая во вторник может побить исторические рекорды, не остановила туристов, совершающих традиционный обход местных достопримечательностей, как... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:15
2023-07-18T17:15
туризм
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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Жара в Риме, которая во вторник может побить исторические рекорды, не остановила туристов, совершающих традиционный обход местных достопримечательностей, как передает корреспондент РИА Новости, у стен древнего Колизея под палящим солнцем выстроились сразу две очереди, на вход и в кассы. Несмотря на 40-градусную жару, площадь перед памятником заполнена экскурсионными группами, фотографирующимися парочками, а также продавцами воды, селфи-палок и других товаров для гостей города. Туристы скрываются от солнца под зонтами и головными уборами с широкими полями. Служба Гражданской обороны, которая организовала в Риме 28 специальных пунктов для оказания срочной помощи страдающим от жары. Один из них открыт у Колизея неподалеку от припаркованной кареты скорой помощи, а напротив метро туристов ждет терминал по разливу бесплатной воды, в том числе и газированной. Местные жители стараются не выходить из дома или офиса в дневные часы. Автомобилисты стремятся занять парковочные место еще до начала рабочего дня. Помимо уже традиционных солнцезащитных экранов на лобовом стекле популярностью стали пользоваться обертки на рулевое колесо, которые оберегут от ожогов пальцы и ладони. По данным специалистов Национального метеоцентра, начавшаяся неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Пик зноя, вызванного африканским антициклоном "Харон", прогнозируется на вторник. Ожидается, что в этот день во многих итальянских регионах столбик термометра достигнет отметки 47 градусов, а на острове Сардиния – 48 градусов. Минздрав Италии объявил на вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 20 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо, Мессине и Кальяри. В среду этот список расширится до 23 городов. Это означает, что волна жары в меньшей степени коснется лишь Больцано, Геную, Милан и Реджо-Калабрию.
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новости - туризм, туризм, туристы, рим, италия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рим, Италия
В Риме туристы и местные жители пытаются спастись от жары

В Риме для туристов и местных жителей открыли пункты срочной помощи страдающим от жары

© Фото : Adrian PingstoneИспанская лестница, Рим
Испанская лестница, Рим - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Adrian Pingstone
Читать ria.ru в
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Жара в Риме, которая во вторник может побить исторические рекорды, не остановила туристов, совершающих традиционный обход местных достопримечательностей, как передает корреспондент РИА Новости, у стен древнего Колизея под палящим солнцем выстроились сразу две очереди, на вход и в кассы.
Несмотря на 40-градусную жару, площадь перед памятником заполнена экскурсионными группами, фотографирующимися парочками, а также продавцами воды, селфи-палок и других товаров для гостей города. Туристы скрываются от солнца под зонтами и головными уборами с широкими полями.
Служба Гражданской обороны, которая организовала в Риме 28 специальных пунктов для оказания срочной помощи страдающим от жары. Один из них открыт у Колизея неподалеку от припаркованной кареты скорой помощи, а напротив метро туристов ждет терминал по разливу бесплатной воды, в том числе и газированной.
Местные жители стараются не выходить из дома или офиса в дневные часы. Автомобилисты стремятся занять парковочные место еще до начала рабочего дня. Помимо уже традиционных солнцезащитных экранов на лобовом стекле популярностью стали пользоваться обертки на рулевое колесо, которые оберегут от ожогов пальцы и ладони.
По данным специалистов Национального метеоцентра, начавшаяся неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Пик зноя, вызванного африканским антициклоном "Харон", прогнозируется на вторник. Ожидается, что в этот день во многих итальянских регионах столбик термометра достигнет отметки 47 градусов, а на острове Сардиния – 48 градусов.
Минздрав Италии объявил на вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 20 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо, Мессине и Кальяри. В среду этот список расширится до 23 городов. Это означает, что волна жары в меньшей степени коснется лишь Больцано, Геную, Милан и Реджо-Калабрию.
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