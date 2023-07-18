https://ria.ru/20230718/rieltor-1884810069.html
Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти
Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти - РИА Новости, 18.07.2023
Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти
Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками.
2023-07-18T12:00
2023-07-18T12:00
2023-07-18T12:49
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Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти
Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками.
audio/mpeg
Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти
Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — риелтор, автор телеграм-канала "Недвижимость: живая и мертвая" и владелец агентства недвижимости "Вишня" Сергей Вишняков.1:25 с кем не стоит путать риелтора2:29 в чем основной смысл работы4:57 что такое "тонкая настройка"5:27 откуда риелторы берут знания8:11 эмпатия – базовый навык агента11:40 юридическая проверка объекта14.08 как косячат риелторы17.00 где искать хорошего риелтора17.43 от какого агента надо бежать18.53 как оформлять отношения?20.57 ценовая "вилка" на услугиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Грабовский
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жилье, общество, сергей вишняков, недвижимость, квартиры, риелторы, аудио
Пятый угол, Жилье, Общество, Сергей Вишняков, Недвижимость, Квартиры, Риелторы
Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти
Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками.