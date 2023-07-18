https://ria.ru/20230718/rieltor-1884810069.html

Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти

Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти - РИА Новости, 18.07.2023

Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти

Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками.

2023-07-18T12:00

2023-07-18T12:00

2023-07-18T12:49

пятый угол

жилье

общество

сергей вишняков

недвижимость

квартиры

риелторы

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Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками. audio/mpeg

Риелтор — зачем вообще нужен, сколько стоит и где найти Чем занимается профессиональный риелтор, действительно ли он может спасти сделку по недвижимости, уберечь клиента от опасного выбора и подобрать идеальный вариант жилья буквально за пару дней? Откуда берутся риелторы, как и где нужно искать "своего" агента и в каком случае нужно бежать от него, сверкая пятками. audio/mpeg

Эксперт эпизода — риелтор, автор телеграм-канала "Недвижимость: живая и мертвая" и владелец агентства недвижимости "Вишня" Сергей Вишняков.1:25 с кем не стоит путать риелтора2:29 в чем основной смысл работы4:57 что такое "тонкая настройка"5:27 откуда риелторы берут знания8:11 эмпатия – базовый навык агента11:40 юридическая проверка объекта14.08 как косячат риелторы17.00 где искать хорошего риелтора17.43 от какого агента надо бежать18.53 как оформлять отношения?20.57 ценовая "вилка" на услугиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Грабовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, общество, сергей вишняков, недвижимость, квартиры, риелторы, аудио