https://ria.ru/20230718/remont-1884867590.html

Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре

Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре - РИА Новости, 18.07.2023

Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре

Капитальный ремонт академического театра имени Л.Н. Толстого в Липецке закончится в сентябре этого года. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:00

2023-07-18T15:00

2023-07-18T15:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

культура

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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт академического театра имени Л.Н. Толстого в Липецке закончится в сентябре этого года. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе региона. На ремонт здания из областного бюджета выделено свыше 76 миллионов рублей. Это первый ремонт в театре за 25 лет. Полной замене подлежит кровля театра и фасад. У здания появится архитектурная подсветка. Внутри заменят систему отопления. Малую сцену полностью реконструируют – она будет трансформироваться для показа спектаклей, проведения творческих вечеров и мастер-классов. В ходе осмотра здания Артамонову показали сграффито 1968 года, которое строители обнаружили в театральном фойе при демонтаже гипсокартона. Губернатор предложил отреставрировать изображение и сделать достопримечательностью театра. "Мы многое делаем для возрождения культурного наследия. В Липецке сейчас ремонтируем театр Толстого и кино-концертный зал "Октябрь" – это знаковые культурные площадки для областного центра. Ход работ постоянно контролируем и строим дальнейшие планы. В следующем году в театре Толстого хотим отремонтировать основную сцену. Обсуждаем возможность создания летней площадки", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что подрядчик работает в рамках графика. Обновлённый театр планируют открыть в конце сентября фестивалем Липецкие театральные встречи. На гастроли приедут артисты Большого театра с оперой Сергей Рахманинова "Алеко".

https://ria.ru/20230421/teatr-1866952410.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, культура