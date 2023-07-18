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Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре - РИА Новости, 18.07.2023
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Липецкая область
 
15:00 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/remont-1884867590.html
Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре
Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре - РИА Новости, 18.07.2023
Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре
Капитальный ремонт академического театра имени Л.Н. Толстого в Липецке закончится в сентябре этого года. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:00
2023-07-18T15:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
культура
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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт академического театра имени Л.Н. Толстого в Липецке закончится в сентябре этого года. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе региона. На ремонт здания из областного бюджета выделено свыше 76 миллионов рублей. Это первый ремонт в театре за 25 лет. Полной замене подлежит кровля театра и фасад. У здания появится архитектурная подсветка. Внутри заменят систему отопления. Малую сцену полностью реконструируют – она будет трансформироваться для показа спектаклей, проведения творческих вечеров и мастер-классов. В ходе осмотра здания Артамонову показали сграффито 1968 года, которое строители обнаружили в театральном фойе при демонтаже гипсокартона. Губернатор предложил отреставрировать изображение и сделать достопримечательностью театра. "Мы многое делаем для возрождения культурного наследия. В Липецке сейчас ремонтируем театр Толстого и кино-концертный зал "Октябрь" – это знаковые культурные площадки для областного центра. Ход работ постоянно контролируем и строим дальнейшие планы. В следующем году в театре Толстого хотим отремонтировать основную сцену. Обсуждаем возможность создания летней площадки", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что подрядчик работает в рамках графика. Обновлённый театр планируют открыть в конце сентября фестивалем Липецкие театральные встречи. На гастроли приедут артисты Большого театра с оперой Сергей Рахманинова "Алеко".
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липецкая область, игорь артамонов, культура
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Культура

Ремонт академического театра Толстого в Липецке закончат в сентябре

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход капитального ремонта академического театра имени Л.Н. Толстого
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход капитального ремонта академического театра имени Л.Н. Толстого - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход капитального ремонта академического театра имени Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт академического театра имени Л.Н. Толстого в Липецке закончится в сентябре этого года. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе региона.
На ремонт здания из областного бюджета выделено свыше 76 миллионов рублей. Это первый ремонт в театре за 25 лет. Полной замене подлежит кровля театра и фасад. У здания появится архитектурная подсветка. Внутри заменят систему отопления. Малую сцену полностью реконструируют – она будет трансформироваться для показа спектаклей, проведения творческих вечеров и мастер-классов.
В ходе осмотра здания Артамонову показали сграффито 1968 года, которое строители обнаружили в театральном фойе при демонтаже гипсокартона. Губернатор предложил отреставрировать изображение и сделать достопримечательностью театра.
«
"Мы многое делаем для возрождения культурного наследия. В Липецке сейчас ремонтируем театр Толстого и кино-концертный зал "Октябрь" – это знаковые культурные площадки для областного центра. Ход работ постоянно контролируем и строим дальнейшие планы. В следующем году в театре Толстого хотим отремонтировать основную сцену. Обсуждаем возможность создания летней площадки", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что подрядчик работает в рамках графика. Обновлённый театр планируют открыть в конце сентября фестивалем Липецкие театральные встречи. На гастроли приедут артисты Большого театра с оперой Сергей Рахманинова "Алеко".
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновКультура
 
 
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