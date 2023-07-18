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СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что планирует довести до конца судебную реформу в стране, сообщает израильский... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:16
2023-07-18T21:16
2023-07-18T21:16
в мире
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тель-авив
биньямин нетаньяху
джо байден
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что планирует довести до конца судебную реформу в стране, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на источники. Согласно информации издания, в ходе разговора лидеров накануне в понедельник Джо Байден настаивал на том, чтобы Нетаньяху достиг компромисса с оппозицией по вопросу проведения оставшейся части реформы юридической системы страны, однако Нетаньяху заявил, что оппозиции отказывается идти навстречу. Нетаньяху очень ясно дал понять Байдену, что ему не хватает пространства для маневра с его бескомпромиссными партнерами по коалиции, пишет Walla со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее во вторник сотни манифестантов собрались на перроне центральной железнодорожной станции Тель-Авива в ходе очередной массовой акции протеста против судебной реформы правительства Нетаньяху. Протесты также прошли и на других железнодорожных станциях - от северного города Хайфа до Беер Шевы на юге страны. Акция протеста на железнодорожных станциях проходит в рамках общенационального "дня сопротивления" судебной реформе, анонсированной правительством в начале января.
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в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, джо байден
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден
СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
Walla: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что планирует довести до конца судебную реформу в стране, сообщает израильский портал Walla
со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, в ходе разговора лидеров накануне в понедельник Джо Байден настаивал на том, чтобы Нетаньяху достиг компромисса с оппозицией по вопросу проведения оставшейся части реформы юридической системы страны, однако Нетаньяху заявил, что оппозиции отказывается идти навстречу.
Нетаньяху очень ясно дал понять Байдену, что ему не хватает пространства для маневра с его бескомпромиссными партнерами по коалиции, пишет Walla со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее во вторник сотни манифестантов собрались на перроне центральной железнодорожной станции Тель-Авива
в ходе очередной массовой акции протеста против судебной реформы правительства Нетаньяху. Протесты также прошли и на других железнодорожных станциях - от северного города Хайфа
до Беер Шевы на юге страны.
Акция протеста на железнодорожных станциях проходит в рамках общенационального "дня сопротивления" судебной реформе, анонсированной правительством в начале января.
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе