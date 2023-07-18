https://ria.ru/20230718/razgovor-1884899250.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана - РИА Новости, 18.07.2023

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 18 июля провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:38

2023-07-18T16:38

2023-07-18T19:45

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хосейн амир абдоллахиан

алексей дедов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 18 июля провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в Тегеране Алексея Дедова.Как заявило министерство иностранных дел России, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, министры обсудили вопросы российско-иранской повестки дня, обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем.Кроме того, министры обсудили министерское заседание стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которое прошло 10 июля в Москве. После него МИД Ирана вызвал посла РФ из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам встречи в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ."Стороны подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН основополагающим принципам международного права, во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении ведомства по телефонному разговору глав МИД двух стран.Стороны также подтвердили заинтересованность в тесной координации подходов, в том числе в рамках предстоящих очных контактов на различных уровнях, отметило министерство иностранных дел России.Глава МИД Ирана, как следует из сообщения в телеграм-канале иранского ведомства, выразил удивление относительно содержания итогового заявления РФ - ССАГПЗ, отметив, что необходимо избегать действий, которые могли бы "причинить вред глубоким отношениям двух стран".

https://ria.ru/20230607/sotrudnichestvo-1876735856.html

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html

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россия, мид ирана, иран, тегеран (город), сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, алексей дедов, оон