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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана - РИА Новости, 18.07.2023
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 18 июля провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:38
2023-07-18T16:38
2023-07-18T19:45
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 18 июля провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в Тегеране Алексея Дедова.Как заявило министерство иностранных дел России, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, министры обсудили вопросы российско-иранской повестки дня, обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем.Кроме того, министры обсудили министерское заседание стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которое прошло 10 июля в Москве. После него МИД Ирана вызвал посла РФ из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам встречи в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ."Стороны подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН основополагающим принципам международного права, во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении ведомства по телефонному разговору глав МИД двух стран.Стороны также подтвердили заинтересованность в тесной координации подходов, в том числе в рамках предстоящих очных контактов на различных уровнях, отметило министерство иностранных дел России.Глава МИД Ирана, как следует из сообщения в телеграм-канале иранского ведомства, выразил удивление относительно содержания итогового заявления РФ - ССАГПЗ, отметив, что необходимо избегать действий, которые могли бы "причинить вред глубоким отношениям двух стран".
https://ria.ru/20230607/sotrudnichestvo-1876735856.html
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россия, мид ирана, иран, тегеран (город), сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, алексей дедов, оон
Россия, МИД Ирана, Иран, Тегеран (город), Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Алексей Дедов, ООН
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
МИД: Лавров обсудил с коллегой из Ирана предстоящие очные контакты на различных уровнях
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 18 июля провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в Тегеране Алексея Дедова.
Как заявило министерство иностранных дел России, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, министры обсудили вопросы российско-иранской повестки дня, обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем.
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Кроме того, министры обсудили министерское заседание стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которое прошло 10 июля в Москве
. После него МИД Ирана вызвал посла РФ из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам встречи в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ
.
"Стороны подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН
основополагающим принципам международного права, во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении ведомства по телефонному разговору глав МИД двух стран.
Стороны также подтвердили заинтересованность в тесной координации подходов, в том числе в рамках предстоящих очных контактов на различных уровнях, отметило министерство иностранных дел России.
Глава МИД Ирана, как следует из сообщения в телеграм-канале иранского ведомства, выразил удивление относительно содержания итогового заявления РФ - ССАГПЗ, отметив, что необходимо избегать действий, которые могли бы "причинить вред глубоким отношениям двух стран".
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