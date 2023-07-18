https://ria.ru/20230718/raketa-1884959748.html

Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке

Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 18.07.2023

Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:05

2023-07-18T23:05

2023-07-18T23:05

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:85:3037:1793_1920x0_80_0_0_84a5b415b47230bfbfc41cd967e748e5.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Вечером во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. "Сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно... Район обстреливают, но "прилет" был такой, не так, как раньше, слышно было", - рассказал очевидец случившего Василий - зять хозяйки пострадавшей квартиры. По его словам, сама хозяйка недавно уехала в Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в крышу, пробила несколько перекрытий и попала в квартиру на последнем этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы Донецка оперативно локализовали возгорание, которое возникло в результате удара.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия