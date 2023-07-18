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Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке
Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 18.07.2023
Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:05
2023-07-18T23:05
2023-07-18T23:05
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Вечером во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. "Сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно... Район обстреливают, но "прилет" был такой, не так, как раньше, слышно было", - рассказал очевидец случившего Василий - зять хозяйки пострадавшей квартиры. По его словам, сама хозяйка недавно уехала в Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в крышу, пробила несколько перекрытий и попала в квартиру на последнем этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы Донецка оперативно локализовали возгорание, которое возникло в результате удара.
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке
Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке и влетела в квартиру
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вечером во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
"Сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно... Район обстреливают, но "прилет" был такой, не так, как раньше, слышно было", - рассказал очевидец случившего Василий - зять хозяйки пострадавшей квартиры.
По его словам, сама хозяйка недавно уехала в Москву.
Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в крышу, пробила несколько перекрытий и попала в квартиру на последнем этаже.
По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы Донецка оперативно локализовали возгорание, которое возникло в результате удара.
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