https://ria.ru/20230718/raketa-1884851585.html

Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету

Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету - РИА Новости, 18.07.2023

Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету

Российская ПВО успешно сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:25

2023-07-18T13:25

2023-07-18T13:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Российская ПВО успешно сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах."Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Молочанск. Слаженно и успешно отработал боевой расчет системы ПВО ВС РФ. Ракета сбита. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230717/pvo-1884664477.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность