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Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 18.07.2023 (обновлено: 13:33 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/raketa-1884851585.html
Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету
Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету - РИА Новости, 18.07.2023
Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету
Российская ПВО успешно сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:25
2023-07-18T13:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Российская ПВО успешно сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах."Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Молочанск. Слаженно и успешно отработал боевой расчет системы ПВО ВС РФ. Ракета сбита. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230717/pvo-1884664477.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над городом Молочанск в Запорожской области сбили ракету

Система ПВО сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Российская ПВО успешно сбила украинскую ракету над городом Молочанск в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Молочанск. Слаженно и успешно отработал боевой расчет системы ПВО ВС РФ. Ракета сбита. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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