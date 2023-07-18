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Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации
Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:37
2023-07-18T12:37
2023-07-18T12:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ. "Уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что также средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации
Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации