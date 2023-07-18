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Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pvo-1884835791.html
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации
Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:37
2023-07-18T12:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ. "Уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что также средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации

Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" ВС России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ ВС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.
"Уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области", - сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что также средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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