https://ria.ru/20230718/pvo-1884835791.html

Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации

Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023

Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона в зоне спецоперации

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:37

2023-07-18T12:37

2023-07-18T12:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ. "Уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что также средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

луганская народная республика

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