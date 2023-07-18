https://ria.ru/20230718/protokol-1884882569.html

На видеосервис Wink составили протокол за распространение ЛГБТ-информации

На видеосервис Wink составили протокол за распространение ЛГБТ-информации - РИА Новости, 18.07.2023

На видеосервис Wink составили протокол за распространение ЛГБТ-информации

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:37

2023-07-18T15:37

2023-07-18T15:37

москва

ростелеком

кинопоиск

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink, принадлежащего "Ростелекому") за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении ООО "Рестрим Медиа" зарегистрирован 17 июля, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск", "Мегафон-ТВ" и прочих.

https://ria.ru/20230707/markirovka-1882854503.html

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