https://ria.ru/20230718/protezirovanie-1884890096.html
Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов
Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов - РИА Новости, 18.07.2023
Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов
Льготное протезирование зубов, изготовление имплантатов и коронок стало доступно участникам СВО из Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:05
2023-07-18T16:05
2023-07-18T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Льготное протезирование зубов, изготовление имплантатов и коронок стало доступно участникам СВО из Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области участникам специальной военной операции стало доступно льготное зубопротезирование – бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок. Для того, чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, а также, в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции, подтверждающий документ", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава региона, услугу возможно получить только в пяти стоматологических поликлиниках, подведомственных минздраву МО: Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой. Средства, выделенные из бюджета региона, покрывают льготное изготовление коронок и протезов на сумму 100 тысяч рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область – до 1 миллиона рублей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
https://ria.ru/20230712/simulyatsionnyy_klass-1883830757.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Льготное протезирование зубов, изготовление имплантатов и коронок стало доступно участникам СВО из Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Московской области участникам специальной военной операции стало доступно льготное зубопротезирование – бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок. Для того, чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, а также, в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции, подтверждающий документ", - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава региона, услугу возможно получить только в пяти стоматологических поликлиниках, подведомственных минздраву МО: Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.
Средства, выделенные из бюджета региона, покрывают льготное изготовление коронок и протезов на сумму 100 тысяч рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область – до 1 миллиона рублей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
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