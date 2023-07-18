https://ria.ru/20230718/protezirovanie-1884890096.html

Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов

Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов - РИА Новости, 18.07.2023

Участникам СВО из Подмосковья доступно бесплатное протезирование зубов

Льготное протезирование зубов, изготовление имплантатов и коронок стало доступно участникам СВО из Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:05

2023-07-18T16:05

2023-07-18T16:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Льготное протезирование зубов, изготовление имплантатов и коронок стало доступно участникам СВО из Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области участникам специальной военной операции стало доступно льготное зубопротезирование – бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок. Для того, чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, а также, в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции, подтверждающий документ", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава региона, услугу возможно получить только в пяти стоматологических поликлиниках, подведомственных минздраву МО: Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой. Средства, выделенные из бюджета региона, покрывают льготное изготовление коронок и протезов на сумму 100 тысяч рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область – до 1 миллиона рублей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.

https://ria.ru/20230712/simulyatsionnyy_klass-1883830757.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова