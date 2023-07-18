В Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение по зерновой сделке
В ЕС заявили, что 33 миллиона тонн продовольствия вывезли в 45 стран по зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила функционирование 18 июля, было вывезено около 33 миллионов тонн продовольствия, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Черноморская зерновая инициатива позволила безопасно экспортировать около 33 миллионов тонн зерна и продовольствия в 45 стран мира на более чем тысяче судов", - говорится в документе. В том числе порядка 725 тысяч тонн зерна были отправлены судами, зафрахтованными Всемирной продовольственной программой, которая использовала это продовольствие для гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене.
В ЕС указали, что эта инициатива позволила снизить мировые цены на продовольствие на 23% по сравнению с пиком, достигнутым в марте 2022 года.
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"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой сделки", - говорится в заявлении.
Инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Вместе с прекращением функционирования черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.
Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.
При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия "зерновой сделки", Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.
Условием для восстановления сделки, согласно заявлению министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.
То же самое озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморской инициативы, как только будет выполнена российская часть договоренностей в Стамбуле.
МИД России после решения о прекращении работы "зерновой сделки" предложил западным странам "проявить солидарность" с Киевом и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.