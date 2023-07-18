https://ria.ru/20230718/probka-1884770916.html

Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров

Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров - РИА Новости, 18.07.2023

Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров

Протяженность пробки до Крымского моста со стороны Керчи составляет 1,8 километра, время в пути - около полутора часов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:15

2023-07-18T05:15

2023-07-18T05:32

авто

керчь

россия

крымский мост

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881816180_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_807a7190573e20ce7ab8dcbd52add910.jpg

КЕРЧЬ, 18 июл - РИА Новости. Протяженность пробки до Крымского моста со стороны Керчи составляет 1,8 километра, время в пути - около полутора часов, передаёт корреспондент РИА Новости. Согласно одометру (прибору, показывающему километраж), протяжённость пробки по направлению к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 1,8 километра. Время проезда - примерно полтора часа. При досмотре личных вещей и автомобиля сотрудники безопасности просят достать из машины все вещи в целях проверки. При въезде на мост, где запущено реверсивное движение, проходит досмотр личных вещей и автомобиля. Затем машины собирают в колонны, при этом водителей просят не обгонять друг друга во время проезда по мосту. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230718/snimki-1884764669.html

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, керчь, россия, крымский мост, происшествия