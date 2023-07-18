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Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров
Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров - РИА Новости, 18.07.2023
Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров
Протяженность пробки до Крымского моста со стороны Керчи составляет 1,8 километра, время в пути - около полутора часов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:15
2023-07-18T05:15
2023-07-18T05:32
авто
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россия
крымский мост
происшествия
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КЕРЧЬ, 18 июл - РИА Новости. Протяженность пробки до Крымского моста со стороны Керчи составляет 1,8 километра, время в пути - около полутора часов, передаёт корреспондент РИА Новости. Согласно одометру (прибору, показывающему километраж), протяжённость пробки по направлению к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 1,8 километра. Время проезда - примерно полтора часа. При досмотре личных вещей и автомобиля сотрудники безопасности просят достать из машины все вещи в целях проверки. При въезде на мост, где запущено реверсивное движение, проходит досмотр личных вещей и автомобиля. Затем машины собирают в колонны, при этом водителей просят не обгонять друг друга во время проезда по мосту. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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авто, керчь, россия, крымский мост, происшествия
Авто, Керчь, Россия, Крымский мост, Происшествия
Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров
Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров, время ожидания - 1,5 часа