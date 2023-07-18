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Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни - РИА Новости, 18.07.2023
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05:50 18.07.2023 (обновлено: 07:15 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/priem-1884771191.html
Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни
Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни - РИА Новости, 18.07.2023
Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни
Новая технология радио- и микроволновой астрономии позволит более точно определять, исходит ли принимаемый сигнал из космоса или от помех с Земли, заявили... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:50
2023-07-18T07:15
земля
в мире
калифорнийский университет в беркли
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Новая технология радио- и микроволновой астрономии позволит более точно определять, исходит ли принимаемый сигнал из космоса или от помех с Земли, заявили ученые Калифорнийского университета в Беркли. Их статья доступна в Astrophysical Journal."Мы исследовали возможность поиска техносигнатур с помощью определения наличия и характера интенсивности "мерцаний", возникающих в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды", — говорится в статье."Мерцание", или сцинтилляция — люминесценция при взаимодействии среды и ионизирующим излучением. Именно технология замера этого показателя позволяет более точно выявить источник с минимальным влиянием антропогенных помех на приемник, считают эксперты.По словам исследователей, многие предметы на нашей планете излучают радиоволны и другие сигналы. По аналогии, внеземные цивилизации могут испускать точно такие же сигнатуры, но наши собственные сигналы затрудняют их анализ. В статье указано, что возможность отличить антропогенные радиочастотные помехи от внеземных представляет собой ключевой фактор в поиске инопланетных цивилизаций."Исходя из относительной легкости, с которой наша собственная цивилизация производит непрерывные сигналы с шириной в герц, мы ожидаем, что внеземные цивилизации будут аналогичным образом излучать узкополосные сигналы", — написали авторы.Один из методов проверки природы принятого сигнала — локализация его источника. Если приемник улавливает одни и те же частоты из разных мест, то они считаются помехами, так как истинный инопланетный сигнал должен исходить из одной точки. В таком случае радиотелескоп перенаправляют в другую точку неба, а затем возвращают к исходной позиции — если сигнал удалось принять снова, то есть вероятность предположить его внеземное происхождение.
https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875267521.html
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земля, в мире, калифорнийский университет в беркли
Земля, В мире, Калифорнийский университет в Беркли
Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни

Ученые университета в Беркли разработали улучшенный способ приема инопланетных сигналов

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкРадиотелескоп
Радиотелескоп - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Новая технология радио- и микроволновой астрономии позволит более точно определять, исходит ли принимаемый сигнал из космоса или от помех с Земли, заявили ученые Калифорнийского университета в Беркли. Их статья доступна в Astrophysical Journal.
«
"Мы исследовали возможность поиска техносигнатур с помощью определения наличия и характера интенсивности "мерцаний", возникающих в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды", говорится в статье.
"Мерцание", или сцинтилляция — люминесценция при взаимодействии среды и ионизирующим излучением. Именно технология замера этого показателя позволяет более точно выявить источник с минимальным влиянием антропогенных помех на приемник, считают эксперты.
По словам исследователей, многие предметы на нашей планете излучают радиоволны и другие сигналы. По аналогии, внеземные цивилизации могут испускать точно такие же сигнатуры, но наши собственные сигналы затрудняют их анализ. В статье указано, что возможность отличить антропогенные радиочастотные помехи от внеземных представляет собой ключевой фактор в поиске инопланетных цивилизаций.
«
"Исходя из относительной легкости, с которой наша собственная цивилизация производит непрерывные сигналы с шириной в герц, мы ожидаем, что внеземные цивилизации будут аналогичным образом излучать узкополосные сигналы", — написали авторы.
Один из методов проверки природы принятого сигнала — локализация его источника. Если приемник улавливает одни и те же частоты из разных мест, то они считаются помехами, так как истинный инопланетный сигнал должен исходить из одной точки. В таком случае радиотелескоп перенаправляют в другую точку неба, а затем возвращают к исходной позиции — если сигнал удалось принять снова, то есть вероятность предположить его внеземное происхождение.
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