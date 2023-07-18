https://ria.ru/20230718/preparaty-1884869660.html

Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов

Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов - РИА Новости, 18.07.2023

Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов

Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:51

2023-07-18T14:51

2023-07-18T14:51

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД.По его словам, проект Минздрав рассылался в федеральные органы исполнительной власти и были получены комментарии."Очень хотелось бы, и мы будем настаивать на том, чтобы и все делать для этого, до конца этого года принять (проект-ред.) - пояснил министр.Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться.

https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html

https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф