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Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов - РИА Новости, 18.07.2023
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14:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/preparaty-1884869660.html
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов - РИА Новости, 18.07.2023
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов
Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:51
2023-07-18T14:51
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД.По его словам, проект Минздрав рассылался в федеральные органы исполнительной власти и были получены комментарии."Очень хотелось бы, и мы будем настаивать на том, чтобы и все делать для этого, до конца этого года принять (проект-ред.) - пояснил министр.Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов

Глава Минздрава Мурашко сообщил о проекте приказа по учету препаратов для абортов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД.
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По его словам, проект Минздрав рассылался в федеральные органы исполнительной власти и были получены комментарии.
«
"Очень хотелось бы, и мы будем настаивать на том, чтобы и все делать для этого, до конца этого года принять (проект-ред.) - пояснил министр.
Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться.
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