https://ria.ru/20230718/preparaty-1884869660.html
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов - РИА Новости, 18.07.2023
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов
Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:51
2023-07-18T14:51
2023-07-18T14:51
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД.По его словам, проект Минздрав рассылался в федеральные органы исполнительной власти и были получены комментарии."Очень хотелось бы, и мы будем настаивать на том, чтобы и все делать для этого, до конца этого года принять (проект-ред.) - пояснил министр.Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться.
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_3aba2ee67222eeb25b320068a7e9cd7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов
Глава Минздрава Мурашко сообщил о проекте приказа по учету препаратов для абортов