https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html

На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей

На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023

На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей

На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Мурманской области направлено порядка 930 миллионов рублей, действуют больше 20 видов поддержки, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:42

2023-07-18T17:42

2023-07-18T17:42

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Мурманской области направлено порядка 930 миллионов рублей, действуют больше 20 видов поддержки, сообщил губернатор Андрей Чибис. "На сегодняшний день в Мурманской области действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Решено 13 тысяч поступивших от них вопросов. Общий объём денежных средств, направленных на предоставление социальной поддержки, составляет порядка 930 миллионов рублей", – сказал глава региона на совещании правительстве области. Чибис подчеркнул, что участникам СВО и их семьям оказывается единовременная материальная помощь, а также различные меры социальной поддержки. Так, дети участников СВО обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школах, родителям полностью компенсируют оплату за посещение детского сада, северяне в возрасте от шести до 17 лет имеют первоочередное право на путевки в оздоровительные лагеря, в том числе за пределы области. Кроме того, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь, они освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога. Также в Мурманской области участники СВО и их семьи являются приоритетной категорией программы "Свой дом в Арктике" и могут получить 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. Участники СВО, вернувшиеся домой, имеют возможность пройти профессиональную переподготовку, также им оказывается помощь в трудоустройстве. Ряд мер предусмотрен для студентов – детей участников СВО. С 1 ноября 2022 года в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. За это время координаторами Центра решено порядка 13 тысяч вопросов. С 30 мая по поручению президента России Владимира Путина в регионе открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Фонд оказывает помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и других мер поддержки. "Хочу поблагодарить всех координаторов, кто занимается решением поступающих вопросов от участников СВО и их семей. Благодаря вашему вниманию и щепетильности все вопросы оперативно решаются. Обратная связь, которую мы получаем от наших военнослужащих, показывает, что созданные в регионе центры помощи активно и эффективно работают", – подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230714/pomosch-1884149186.html

https://ria.ru/20230629/stroiteli-1881269055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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андрей чибис