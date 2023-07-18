Рейтинг@Mail.ru
На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
 
17:42 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html
На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей
На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей
На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Мурманской области направлено порядка 930 миллионов рублей, действуют больше 20 видов поддержки, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:42
2023-07-18T17:42
мурманская область
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120054_0:139:3077:1869_1920x0_80_0_0_1327ca673a525c3ccbdd536d2340a565.jpg
МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Мурманской области направлено порядка 930 миллионов рублей, действуют больше 20 видов поддержки, сообщил губернатор Андрей Чибис. "На сегодняшний день в Мурманской области действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Решено 13 тысяч поступивших от них вопросов. Общий объём денежных средств, направленных на предоставление социальной поддержки, составляет порядка 930 миллионов рублей", – сказал глава региона на совещании правительстве области. Чибис подчеркнул, что участникам СВО и их семьям оказывается единовременная материальная помощь, а также различные меры социальной поддержки. Так, дети участников СВО обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школах, родителям полностью компенсируют оплату за посещение детского сада, северяне в возрасте от шести до 17 лет имеют первоочередное право на путевки в оздоровительные лагеря, в том числе за пределы области. Кроме того, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь, они освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога. Также в Мурманской области участники СВО и их семьи являются приоритетной категорией программы "Свой дом в Арктике" и могут получить 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. Участники СВО, вернувшиеся домой, имеют возможность пройти профессиональную переподготовку, также им оказывается помощь в трудоустройстве. Ряд мер предусмотрен для студентов – детей участников СВО. С 1 ноября 2022 года в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. За это время координаторами Центра решено порядка 13 тысяч вопросов. С 30 мая по поручению президента России Владимира Путина в регионе открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Фонд оказывает помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и других мер поддержки. "Хочу поблагодарить всех координаторов, кто занимается решением поступающих вопросов от участников СВО и их семей. Благодаря вашему вниманию и щепетильности все вопросы оперативно решаются. Обратная связь, которую мы получаем от наших военнослужащих, показывает, что созданные в регионе центры помощи активно и эффективно работают", – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230714/pomosch-1884149186.html
https://ria.ru/20230629/stroiteli-1881269055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120054_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e0a8b9d19a8579da326072ad6244266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис
Мурманская область, Андрей Чибис
На помощь участникам СВО в Мурманской области выделили 930 миллионов рублей

На помощь участникам спецоперации в Мурманской области направили 930 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Мурманской области направлено порядка 930 миллионов рублей, действуют больше 20 видов поддержки, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"На сегодняшний день в Мурманской области действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Решено 13 тысяч поступивших от них вопросов. Общий объём денежных средств, направленных на предоставление социальной поддержки, составляет порядка 930 миллионов рублей", – сказал глава региона на совещании правительстве области.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В запорожский Приморск направили машину с гуманитарной помощью из Мурманска
14 июля, 11:44
Чибис подчеркнул, что участникам СВО и их семьям оказывается единовременная материальная помощь, а также различные меры социальной поддержки. Так, дети участников СВО обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школах, родителям полностью компенсируют оплату за посещение детского сада, северяне в возрасте от шести до 17 лет имеют первоочередное право на путевки в оздоровительные лагеря, в том числе за пределы области.
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь, они освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога.
Также в Мурманской области участники СВО и их семьи являются приоритетной категорией программы "Свой дом в Арктике" и могут получить 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. Участники СВО, вернувшиеся домой, имеют возможность пройти профессиональную переподготовку, также им оказывается помощь в трудоустройстве. Ряд мер предусмотрен для студентов – детей участников СВО.
С 1 ноября 2022 года в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. За это время координаторами Центра решено порядка 13 тысяч вопросов.
С 30 мая по поручению президента России Владимира Путина в регионе открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Фонд оказывает помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и других мер поддержки.
"Хочу поблагодарить всех координаторов, кто занимается решением поступающих вопросов от участников СВО и их семей. Благодаря вашему вниманию и щепетильности все вопросы оперативно решаются. Обратная связь, которую мы получаем от наших военнослужащих, показывает, что созданные в регионе центры помощи активно и эффективно работают", – подчеркнул глава региона.
Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области
29 июня, 18:02
 
Мурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала