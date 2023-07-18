США объявят о новых обязательствах по военной помощи Украине, сообщили СМИ
Reuters: США объявят об обязательствах по военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят об обязательствах по военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американские источники.
Помощь Киеву будет включать закупку систем ПВО, систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, дронов-камикадзе компании AVEVEX и дронов Switchblade, а также боеприпасов.
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"США объявят об обязательствах по военной помощи Киеву в конфликте с Россией на 1,3 миллиарда долларов в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".