https://ria.ru/20230718/pomosch-1884841003.html

Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации

Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023

Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации

Башкирские депутаты по запросам бойцов закупили и доставили гуманитарную и техническую помощь в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:55

2023-07-18T12:55

2023-07-18T12:55

надежные люди

республика башкортостан

рубежное

северодонецк

константин толкачев

радий хабиров

воздушно-десантные войска россии

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УФА, 18 июл – РИА Новости. Башкирские депутаты по запросам бойцов закупили и доставили гуманитарную и техническую помощь в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального парламента. "Депутаты Государственного собрания – курултая Республики Башкортостан приобрели и доставили бойцам в зону СВО технику, специальные технические средства и приспособления. Как сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев, техсредства были закуплены для конкретных подразделений по заявкам их командиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что до места назначения груз был доставлен в сопровождении депутата башкирского парламента Салавата Хусаинова. "Техсредства, запрошенные с передовой, были переданы боевым подразделениям Башкортостана на запорожском и донецком направлениях, на направлениях Северодонецк, Рубежная, Кременная. Помимо техники, купленной депутатами, бойцам был передан груз, собранный при участии предпринимателей, общественного объединения ветеранов ВДВ и подразделений спецназа. Самый большой объем помощи был сформирован по поручению главы региона Радия Хабирова за счет средств республиканского бюджета", - приводятся слова Толкачева.

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

республика башкортостан

рубежное

северодонецк

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республика башкортостан, рубежное, северодонецк, константин толкачев, радий хабиров, воздушно-десантные войска россии