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Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
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Надежные люди
 
12:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884841003.html
Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации
Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации
Башкирские депутаты по запросам бойцов закупили и доставили гуманитарную и техническую помощь в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:55
2023-07-18T12:55
надежные люди
республика башкортостан
рубежное
северодонецк
константин толкачев
радий хабиров
воздушно-десантные войска россии
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УФА, 18 июл – РИА Новости. Башкирские депутаты по запросам бойцов закупили и доставили гуманитарную и техническую помощь в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального парламента. "Депутаты Государственного собрания – курултая Республики Башкортостан приобрели и доставили бойцам в зону СВО технику, специальные технические средства и приспособления. Как сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев, техсредства были закуплены для конкретных подразделений по заявкам их командиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что до места назначения груз был доставлен в сопровождении депутата башкирского парламента Салавата Хусаинова. "Техсредства, запрошенные с передовой, были переданы боевым подразделениям Башкортостана на запорожском и донецком направлениях, на направлениях Северодонецк, Рубежная, Кременная. Помимо техники, купленной депутатами, бойцам был передан груз, собранный при участии предпринимателей, общественного объединения ветеранов ВДВ и подразделений спецназа. Самый большой объем помощи был сформирован по поручению главы региона Радия Хабирова за счет средств республиканского бюджета", - приводятся слова Толкачева.
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республика башкортостан
рубежное
северодонецк
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республика башкортостан, рубежное, северодонецк, константин толкачев, радий хабиров, воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Республика Башкортостан, Рубежное, Северодонецк, Константин Толкачев, Радий Хабиров, Воздушно-десантные войска России
Башкирские депутаты доставили техническую помощь бойцам в зону спецоперации

Башкирские депутаты доставили техническую и гуманитарную помощь бойцам в зону спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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УФА, 18 июл – РИА Новости. Башкирские депутаты по запросам бойцов закупили и доставили гуманитарную и техническую помощь в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«
"Депутаты Государственного собрания – курултая Республики Башкортостан приобрели и доставили бойцам в зону СВО технику, специальные технические средства и приспособления. Как сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев, техсредства были закуплены для конкретных подразделений по заявкам их командиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до места назначения груз был доставлен в сопровождении депутата башкирского парламента Салавата Хусаинова.
"Техсредства, запрошенные с передовой, были переданы боевым подразделениям Башкортостана на запорожском и донецком направлениях, на направлениях Северодонецк, Рубежная, Кременная. Помимо техники, купленной депутатами, бойцам был передан груз, собранный при участии предпринимателей, общественного объединения ветеранов ВДВ и подразделений спецназа. Самый большой объем помощи был сформирован по поручению главы региона Радия Хабирова за счет средств республиканского бюджета", - приводятся слова Толкачева.
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Надежные людиРеспублика БашкортостанРубежноеСеверодонецкКонстантин ТолкачевРадий ХабировВоздушно-десантные войска России
 
 
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