https://ria.ru/20230718/polsha-1884862898.html

Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна

Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна - РИА Новости, 18.07.2023

Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна

Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:23

2023-07-18T14:23

2023-07-18T14:37

польша

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе.Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение."Мы будем, наверное, очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, какие последствия принесет прекращение действия "зерновой сделки"."Это задание для Европейской комиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера", - добавил польский премьер.При этом он отметил, что Польша готова обеспечивать транзит украинского зерна."Мы делаем все, что в наших силах. Если речь идет о транзите, то мы здесь будем помогать Европейскому союзу, помогать в разрешении этой большой проблемы – общемировой проблемы, так как речь идет об угрозе голода. Мы одновременно стоим на позиции, что это ни коим образом не может привести к дальнейшей дестабилизации польских сельскохозяйственных рынков", - сказал Моравецкий.Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок.Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884839937.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T14:23 true PT2M13S

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польша, матеуш моравецкий, в мире, украина