https://ria.ru/20230718/pogoda-1884778141.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.07.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня грозы и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:08
2023-07-18T08:08
2023-07-18T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня грозы и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать теплый сектор небольшого, но активного циклона. Во второй половине дня, ближе к вечеру отметится приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. "Облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-29 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884169923.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик "Фобоса" Леус: грозы и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня грозы и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать теплый сектор небольшого, но активного циклона. Во второй половине дня, ближе к вечеру отметится приближающийся с запада холодный атмосферный фронт.
«
"Облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-29 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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