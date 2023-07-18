https://ria.ru/20230718/pogoda-1884778141.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.07.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня грозы и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:08

2023-07-18T08:08

2023-07-18T08:08

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня грозы и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать теплый сектор небольшого, но активного циклона. Во второй половине дня, ближе к вечеру отметится приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. "Облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-29 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884169923.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода