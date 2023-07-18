https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html
Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье
Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье
Число камер с системой искусственного интеллекта для выявления точек несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч, сообщил зампред... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:31
2023-07-18T11:31
2023-07-18T11:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
искусственный интеллект
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число камер с системой искусственного интеллекта для выявления точек несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч, сообщил зампред правительства Московской области, курирующий минсельхозпрод, Георгий Филимонов. "Сейчас мы проводим работу, которая позволит увеличить количество подключенных видеокамер к механизму выявления незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта. В ней уже задействовано 517 камер, планируется увеличение до трех тысяч", - сказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, благодаря системе уже выявлено более 400 незаконных торговых точек. Некоторые из них располагались на газонах, тротуарах и автомобилях. Система работает, основываясь на поиске атрибутов – маркеров несанкционированной торговли. Такая технология работает с точностью в 98,5%, сообщил Филимонов.
https://ria.ru/20230717/obekty-1884727647.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов, искусственный интеллект
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Искусственный интеллект
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число камер с системой искусственного интеллекта для выявления точек несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч, сообщил зампред правительства Московской области, курирующий минсельхозпрод, Георгий Филимонов.
"Сейчас мы проводим работу, которая позволит увеличить количество подключенных видеокамер к механизму выявления незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта. В ней уже задействовано 517 камер, планируется увеличение до трех тысяч", - сказал Филимонов
, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, благодаря системе уже выявлено более 400 незаконных торговых точек. Некоторые из них располагались на газонах, тротуарах и автомобилях.
Система работает, основываясь на поиске атрибутов – маркеров несанкционированной торговли. Такая технология работает с точностью в 98,5%, сообщил Филимонов.