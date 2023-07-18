https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html

Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье

Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023

Число камер с ИИ для выявления незаконной торговли увеличат в Подмосковье

Число камер с системой искусственного интеллекта для выявления точек несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч, сообщил зампред... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:31

2023-07-18T11:31

2023-07-18T11:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

искусственный интеллект

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число камер с системой искусственного интеллекта для выявления точек несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч, сообщил зампред правительства Московской области, курирующий минсельхозпрод, Георгий Филимонов. "Сейчас мы проводим работу, которая позволит увеличить количество подключенных видеокамер к механизму выявления незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта. В ней уже задействовано 517 камер, планируется увеличение до трех тысяч", - сказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, благодаря системе уже выявлено более 400 незаконных торговых точек. Некоторые из них располагались на газонах, тротуарах и автомобилях. Система работает, основываясь на поиске атрибутов – маркеров несанкционированной торговли. Такая технология работает с точностью в 98,5%, сообщил Филимонов.

https://ria.ru/20230717/obekty-1884727647.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, искусственный интеллект