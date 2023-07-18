https://ria.ru/20230718/platforma-1884792537.html

Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров

Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров - РИА Новости, 18.07.2023

Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров

Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:17

2023-07-18T10:17

2023-07-18T10:18

происшествия

москва

ржд

московская железная дорога

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для пассажиров на вход и выход, пострадавших нет, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 05:09 на перегоне Москва-сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевская", - говорится в сообщении МЖД. В компании также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. "В настоящее время железнодорожники завершили уборку повреждённых конструкций на платформе и открыли ее для посадки и высадки пассажиров. Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме", - сообщили в МЖД. На Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин произошедшего.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ржд, московская железная дорога