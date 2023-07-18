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Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров - РИА Новости, 18.07.2023
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10:17 18.07.2023 (обновлено: 10:18 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/platforma-1884792537.html
Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров
Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров - РИА Новости, 18.07.2023
Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров
Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:17
2023-07-18T10:18
происшествия
москва
ржд
московская железная дорога
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для пассажиров на вход и выход, пострадавших нет, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 05:09 на перегоне Москва-сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевская", - говорится в сообщении МЖД. В компании также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. "В настоящее время железнодорожники завершили уборку повреждённых конструкций на платформе и открыли ее для посадки и высадки пассажиров. Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме", - сообщили в МЖД. На Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин произошедшего.
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происшествия, москва, ржд, московская железная дорога
Происшествия, Москва, РЖД, Московская железная дорога
Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров

Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров после повреждения

© Фото из соцсетейСтанция "Матвеевская" Киевского направления получила повреждения во время перевозки рельсов
Станция Матвеевская Киевского направления получила повреждения во время перевозки рельсов
© Фото из соцсетей
Станция "Матвеевская" Киевского направления получила повреждения во время перевозки рельсов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для пассажиров на вход и выход, пострадавших нет, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
«
"Сегодня в 05:09 на перегоне Москва-сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевская", - говорится в сообщении МЖД.
В компании также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.
"В настоящее время железнодорожники завершили уборку повреждённых конструкций на платформе и открыли ее для посадки и высадки пассажиров. Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме", - сообщили в МЖД.
На Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин произошедшего.
 
ПроисшествияМоскваРЖДМосковская железная дорога
 
 
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