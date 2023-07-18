Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров
Платформу на ж/д станции "Матвеевская" в Москве открыли для пассажиров после повреждения
© Фото из соцсетейСтанция "Матвеевская" Киевского направления получила повреждения во время перевозки рельсов
© Фото из соцсетей
Станция "Матвеевская" Киевского направления получила повреждения во время перевозки рельсов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Платформа железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы была повреждена из-за нарушения габарита груза при перевозки рельсов, сейчас она открыта для пассажиров на вход и выход, пострадавших нет, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
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"Сегодня в 05:09 на перегоне Москва-сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевская", - говорится в сообщении МЖД.
В компании также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.
"В настоящее время железнодорожники завершили уборку повреждённых конструкций на платформе и открыли ее для посадки и высадки пассажиров. Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме", - сообщили в МЖД.
На Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин произошедшего.