https://ria.ru/20230718/plany-1884767158.html

"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы

"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы - РИА Новости, 18.07.2023

"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы

США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:25

2023-07-18T02:25

2023-07-18T03:57

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сша

украина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич."Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству", — написал он.По мнению журналиста, США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира."Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы", — резюмировал Басевич.Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20230718/es-1884765244.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина