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"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы - РИА Новости, 18.07.2023
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02:25 18.07.2023 (обновлено: 03:57 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/plany-1884767158.html
"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы
"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы - РИА Новости, 18.07.2023
"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы
США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:25
2023-07-18T03:57
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.&quot;Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству&quot;, — написал он.По мнению журналиста, США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира."Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы", — резюмировал Басевич.Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, подчеркнул российский лидер.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы

AC: Украина послужит шаблоном для распространения американского влияния на другие регионы

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.
«

"Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству", — написал он.

По мнению журналиста, США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира.
"Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы", — резюмировал Басевич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, подчеркнул российский лидер.
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