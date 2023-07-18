"Украина второстепенна". В США раскрыли свои истинные планы
AC: Украина послужит шаблоном для распространения американского влияния на другие регионы
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.
«
"Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству", — написал он.
По мнению журналиста, США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира.
"Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы", — резюмировал Басевич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, подчеркнул российский лидер.