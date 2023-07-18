https://ria.ru/20230718/perevody-1884811505.html

Комитет СФ поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Комитет СФ поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество - РИА Новости, 18.07.2023

Комитет СФ поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:17

2023-07-18T11:17

2023-07-18T11:22

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также возмещать в полном объеме средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Сенаторы намерены рассмотреть закон на пленарном заседании в среду. Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств клиентов с банковских счетов (антифрода) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств. Законодатели ранее уже отмечали рост мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда граждане добровольно передают сведения (например, номера платежных карт, коды, пароли), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе переводов без согласия клиентов. В связи с этим закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания средств, включая сверку с базой данных Банка России о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы или операции. Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Банк России, получив такую информацию от МВД, будет доводить ее до кредитных организаций, пояснял ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Одновременно уточняется механизм возврата похищенных денежных средств. В настоящее время ФинЦЕРТ Банка России распространяет информацию о счетах, которые используются злоумышленниками и уже попали в базу данных ЦБ о случаях и попытках проведения операций без согласия клиента. Если банк, получив такую информацию и видя, что средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками, все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме, отмечал Уваров. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф