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Работу Керченской паромной переправы временно приостановили - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
21:20 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pereprava-1884951558.html
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили - РИА Новости, 18.07.2023
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:20
2023-07-18T21:20
туризм
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
керченская паромная переправа
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым. "По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21.00 до 5.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Паромная переправа в Керчи используется для перевозки грузовиков и автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ. По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
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россия, сергей аксенов (политик), керчь, керченская паромная переправа, чп на крымском мосту
Туризм, Россия, Сергей Аксенов (политик), Керчь, Керченская паромная переправа, ЧП на Крымском мосту
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

МЧС: работу Керченской паромной переправы приостановили до утра среды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНакопительная парковка перед Керченской переправой в поселке Ильич
Накопительная парковка перед Керченской переправой в поселке Ильич - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Накопительная парковка перед Керченской переправой в поселке Ильич. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым.
"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21.00 до 5.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Паромная переправа в Керчи используется для перевозки грузовиков и автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ.
По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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