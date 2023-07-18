https://ria.ru/20230718/pereprava-1884951558.html

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили - РИА Новости, 18.07.2023

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:20

2023-07-18T21:20

2023-07-18T21:20

туризм

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сергей аксенов (политик)

керчь

керченская паромная переправа

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым. "По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21.00 до 5.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Паромная переправа в Керчи используется для перевозки грузовиков и автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ. По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

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россия, сергей аксенов (политик), керчь, керченская паромная переправа, чп на крымском мосту